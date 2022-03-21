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Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)
    Арт. X968164
    5.0
    2
    Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)
    Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)
      Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)
      Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)

      Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968164
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		150
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные плоскогубцы 150мм Brigadier CS 21002 представляют собой удобный и надежный инструмент для эффективной работы в слесарных мастерских.

        Преимущества

        • Поверхность ключа покрыта хромо-никелевым составом для защиты от коррозии
        • Двухкомпонентные рукоятки оснащены упорами для пальцев