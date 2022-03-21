Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)
Арт. X968164
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|150
|
Материал губок
|инструментальная сталь
- Комбинированные плоскогубцы 150мм Brigadier CS 21002 представляют собой удобный и надежный инструмент для эффективной работы в слесарных мастерских.
Преимущества
- Поверхность ключа покрыта хромо-никелевым составом для защиты от коррозии
- Двухкомпонентные рукоятки оснащены упорами для пальцев