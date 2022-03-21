Комбинированные плоскогубцы Brigadier 21002 (150 мм)

Преимущества

Поверхность ключа покрыта хромо-никелевым составом для защиты от коррозии

Двухкомпонентные рукоятки оснащены упорами для пальцев

Комбинированные плоскогубцы 150мм Brigadier CS 21002 представляют собой удобный и надежный инструмент для эффективной работы в слесарных мастерских.