Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Ваниль 120107-4, 750 мл

Состав

Вода, поверхностно-активные вещества, активные добавки, краситель

Меры предосторожности

Не допускать попадания средства на прозрачные поверхности

Полироль-очиститель пластика Grass Dashboard Cleaner Ваниль 120107-4 - профессиональный состав для полировки и придания глянцевого блеска пластиковым, кожаным и резиновым элементам отделки салона автомобиля. Может использоваться как смазочный материал в мелких механизмах и для полировки шин. Препятствует появлению жирных пятен и оседанию пыли. Обладает приятным ароматом ванили.