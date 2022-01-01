Преобразователь частоты Caiman CNW0620 однофазный, 2.5 кВа
Арт. 1130511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|610х200х310
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Частота, Гц
|50
- Преобразователь частоты Caiman CNW0620 однофазный, 2.5 кВа - предназначен для подсоединения гибких вибраторов серии CVT (приобретаются отдельно) и изменения параметров тока с 220В/50Гц на более безопасный уровень напряжения 42В и повышения частоты до 200Гц. Прекрасно справится с профессиональными работами большого объема на стройплощадках и в частных хозяйствах при возведении несущих стен, колонн, фундаментов и других железобетонных конструкций.
Преимущества
- Корпус из листового металла - имеет повышенную стойкость к износу и ударным нагрузкам
- Класс изоляции обмотки - Н
- Стойкость к нагреву до 180 градусов
- Генератор с постоянными магнитами - надежен в работе, в течение длительного времени хорошо сохраняет первоначальные магнитные характеристики. Отсутствие обмотки возбуждения позволяет устройству меньше нагреваться, иметь меньший вес и размеры, а также больший КПД
- Безопасность для оператора - отсутствие отдельного электродвигателя (электродвигатель с эксцентриком встроен в булаву, а шланг служит для защиты подводящего электрокабеля и управления положением булавы), использование безопасного уровня напряжения
- Тепловая защита - исключает перегрев, позволяя повысить срок службы устройства
- Простота и удобство использования и обслуживания - вибратор подключается к преобразователю без помощи инструментов. Для начала работы достаточно просто подключиться к электропитанию. Устройство практически не требует