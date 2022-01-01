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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start CD-40
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start CD-40
    Арт. X1307123
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start CD-40

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start CD-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1307123

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Макс. ток заряда, А
      		40
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start CD-40 применяется в быту - для пуска и зарядки личного транспорта и в автосервисах - для зарядки кислотных и свинцовых аккумуляторов или для запуска дизельных и бензиновых двигателей различных транспортных средств

        Преимущества

        • Металлический корпус продлевает срок эксплуатации устройства, предохраняя его от повреждений
        • Устройство не перегреется благодаря встроенной термозащите
        • Небольшие габариты и вес обеспечивают более удобную транспортировку