Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start CD-40

Преимущества

Металлический корпус продлевает срок эксплуатации устройства, предохраняя его от повреждений

Устройство не перегреется благодаря встроенной термозащите

Небольшие габариты и вес обеспечивают более удобную транспортировку

Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start CD-40 применяется в быту - для пуска и зарядки личного транспорта и в автосервисах - для зарядки кислотных и свинцовых аккумуляторов или для запуска дизельных и бензиновых двигателей различных транспортных средств