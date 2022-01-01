Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Patriot Quick Start CD-40
Арт. X1307123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Макс. ток заряда, А
|40
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Пуско-зарядное устройство PATRIOT Quik start CD-40 применяется в быту - для пуска и зарядки личного транспорта и в автосервисах - для зарядки кислотных и свинцовых аккумуляторов или для запуска дизельных и бензиновых двигателей различных транспортных средств
Преимущества
- Металлический корпус продлевает срок эксплуатации устройства, предохраняя его от повреждений
- Устройство не перегреется благодаря встроенной термозащите
- Небольшие габариты и вес обеспечивают более удобную транспортировку