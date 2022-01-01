Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм_блистер 1 шт
Арт. fubag_1032
Разъемное соединение рапид (муфта)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм_блистер 1 шт
Арт. fubag_1032
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вид
|разъем
|
Тип соединения
|рапид (EURO)
- FUBAG Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм, блистер 1 шт
- Переходник рапид-елочка для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга.
- Диаметр шланга 8 мм.
- Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка.
- Обжимное кольцо 8x13 в комплекте.
- Поставляется в блистере.