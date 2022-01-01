Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
Арт. О00000037342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|16
- Электрический воздухонагреватель REDVERG RD-EHC3 является прочным прибором для нагрева помещений хозяйственного, складского или производственного назначения. Нагревательный элемент из керамической пластины со спиралью обеспечивает быстрый нагрев. Пушка оснащена термостатом и термовыключателем.
Преимущества
- Компактные размеры и малый вес
- Термостат фиксирует температуру воздуха на входе и в дальнейшем контролирует температуру в помещении
- Термовыключатель с самовозвратом отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности
- Нагревательный элемент из керамической пластины со спиралью обеспечивает быстрый нагрев
- Не сжигает кислород и не распространяют посторонних запахов при работе
- Выключатель выбора режимов нагрева
- Корпус из листовой стали покрыт огнеупорной краской
- Удобная для транспортировки ручка
- Не распространяют посторонних запахов при работе
- Способ нагрева - инфракрасное излучение
- Количество режимов - 3
- Мощность режимов - 25/2000/3000 Вт
- Регулируемый термостат - 5-85 °C
- Поставляется в комплекте со шнуром и штепсельной вилкой
- Устойчивая стойка из стали