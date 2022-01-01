Преимущества

Компактные размеры и малый вес

Термостат фиксирует температуру воздуха на входе и в дальнейшем контролирует температуру в помещении

Термовыключатель с самовозвратом отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности

Нагревательный элемент из керамической пластины со спиралью обеспечивает быстрый нагрев

Не сжигает кислород и не распространяют посторонних запахов при работе

Выключатель выбора режимов нагрева

Корпус из листовой стали покрыт огнеупорной краской

Удобная для транспортировки ручка

Не распространяют посторонних запахов при работе

Способ нагрева - инфракрасное излучение

Количество режимов - 3

Мощность режимов - 25/2000/3000 Вт

Регулируемый термостат - 5-85 °C

Поставляется в комплекте со шнуром и штепсельной вилкой

Устойчивая стойка из стали

Электрический воздухонагреватель REDVERG RD-EHC3 является прочным прибором для нагрева помещений хозяйственного, складского или производственного назначения. Нагревательный элемент из керамической пластины со спиралью обеспечивает быстрый нагрев. Пушка оснащена термостатом и термовыключателем.