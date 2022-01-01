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Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
4 665 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
    Арт. О00000037342
    Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
    Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
    Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
    Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
      Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
      Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
      Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3
      Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3

      Электрический воздухонагреватель RedVerg RD-EHC3

      4 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037342

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		16
      Все характеристики
      4 665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический воздухонагреватель REDVERG RD-EHC3 является прочным прибором для нагрева помещений хозяйственного, складского или производственного назначения. Нагревательный элемент из керамической пластины со спиралью обеспечивает быстрый нагрев. Пушка оснащена термостатом и термовыключателем.

        Преимущества

        • Компактные размеры и малый вес
        • Термостат фиксирует температуру воздуха на входе и в дальнейшем контролирует температуру в помещении
        • Термовыключатель с самовозвратом отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности
        • Нагревательный элемент из керамической пластины со спиралью обеспечивает быстрый нагрев
        • Не сжигает кислород и не распространяют посторонних запахов при работе
        • Выключатель выбора режимов нагрева
        • Корпус из листовой стали покрыт огнеупорной краской
        • Удобная для транспортировки ручка
        • Не распространяют посторонних запахов при работе
        • Способ нагрева - инфракрасное излучение
        • Количество режимов - 3
        • Мощность режимов - 25/2000/3000 Вт
        • Регулируемый термостат - 5-85 °C
        • Поставляется в комплекте со шнуром и штепсельной вилкой
        • Устойчивая стойка из стали