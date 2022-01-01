Штуцер для быстросъемного соединения с внешней резьбовой частью, Jonnesway, 1/4" / ЕВРО / "папа", GM-02PM
Арт. jonnesway_4838
Штуцер для быстросъемного соединения с внешней резьбовой частью, Jonnesway, 1/4" / ЕВРО / "папа", GM-02PM
Арт. jonnesway_4838
Характеристики
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Производитель
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Тип соединения
|рапид
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Подходит для горячей воды
|Нет
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Тип резьбы
|нет
Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали. Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали. Есть несколько способов установки фитингов, которые отражаются в названии конкрет- ного элемента. Итак: фитинг с внешней резьбовой частью - «ВИНТ», с внутренней резьбовой частью - «ГАЙКА», со штуцерной частью, для закрепления на срезе шланга - «ЕЛОЧКА». Для быстросъемного соединения прижилось название «МАМА», для ответной части - «ПАПА».