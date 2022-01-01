Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штуцер для быстросъемного соединения с внешней резьбовой частью, Jonnesway, 1/4" / ЕВРО / "папа", GM-02PM
Найти аналог
Фитинги
    Штуцер для быстросъемного соединения с внешней резьбовой частью, Jonnesway, 1/4" / ЕВРО / "папа", GM-02PM
    Арт. jonnesway_4838
    Штуцер для быстросъемного соединения с внешней резьбовой частью, Jonnesway, 1/4" / ЕВРО / "папа", GM-02PM

      Штуцер для быстросъемного соединения с внешней резьбовой частью, Jonnesway, 1/4" / ЕВРО / "папа", GM-02PM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4838

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Тип соединения
      		рапид
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Тип резьбы
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Фитинги - это неотъемлемая часть пневматической системы. Они рекомендуются к установке на концы всех гибких шлангов и на рукоятки пневматического инструмента для его присоединения к воздушной магистрали. Применение этих элементов позволяет производить быструю смену инструмента без необходимости перекрытия давления в магистрали. Есть несколько способов установки фитингов, которые отражаются в названии конкрет- ного элемента. Итак: фитинг с внешней резьбовой частью - «ВИНТ», с внутренней резьбовой частью - «ГАЙКА», со штуцерной частью, для закрепления на срезе шланга - «ЕЛОЧКА». Для быстросъемного соединения прижилось название «МАМА», для ответной части - «ПАПА».