Валец гидравлический с ЧПУ Stalex W12-8х2000, по металлу

Stalex W12-8х2000 Эта модель представляет собой высокомощную установку с гидравликой, оснащенную программным управлением. STALEX W12-8х2000 предназначен для обработки толстых (до 8 мм) и широких (до 2000 мм) металлических листов. Несмотря на наличие программного обеспечения, данная модель отличается простотой в эксплуатации и обслуживании. Основная сфера применения гидравлических вальцовочных станков – тяжелое машиностроение. Конструктивные особенности модели уникальны: • Станок оснащен NC-контроллером PLC • Оснащение функцией обработки деталей конусовидной формы, а также подгибки кромки. • Из четырех валков верхний и средний – приводные • Зажим заготовки осуществляется средними валками, сгибание листа происходит под действием специальных боковых вальцов • Передняя и задняя кромки гнутся за один проход • Установка мощностью в 11 кВт оснащена клапаном для сброса давления и выносной панелью управления • Гидравлическими являются и главный, и вспомогательный приводы • При обработке кромочных краев показатель точности боковых вальцов достигает ± 0,15мм, а скорость сгибания составляет 6,1 м/мин. Варианты вальцевания заготовок различных форм: