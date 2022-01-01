Вальцы гидравлические Stalex HER-2070x6.5, по металлу
Арт. stalex_10856
Характеристики
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Производитель
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Привод
|гидравлический
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Толщина металла, мм
|6.5
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Макс. ширина листового металла, мм
|2070
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Диаметр вала, мм
|191
- Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Особенности и преимущества:
- Все три вала приводятся в движение гидравлической системой.
- Цилиндры протяжного ролика регулируются синхронно.
- Положение протяжного ролика при его перемещении вверх и вниз отображается на цифровом дисплее.
- Все валки выполнены из высококачественного стального сплава и закалены.
- Жёсткая стальная конструкция обеспечивает точную и плавную работу механизмов и долгий срок службы.
- Верхний валок откидывается для беспрепятственного извлечения обработанной заготовки.
- Ножная педаль управления движение вперёд/назад снабжена защитным кожухом.