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Вальцы гидравлические Stalex HER-2070x6.5, по металлу
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Вальцовочные станки
    Вальцы гидравлические Stalex HER-2070x6.5, по металлу
    Арт. stalex_10856
    Вальцы гидравлические Stalex HER-2070x6.5, по металлу

      Вальцы гидравлические Stalex HER-2070x6.5, по металлу

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_10856

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Привод
      		гидравлический
      Толщина металла, мм
      		6.5
      Макс. ширина листового металла, мм
      		2070
      Диаметр вала, мм
      		191
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Особенности и преимущества:
        • Все три вала приводятся в движение гидравлической системой.
        • Цилиндры протяжного ролика регулируются синхронно.
        • Положение протяжного ролика при его перемещении вверх и вниз отображается на цифровом дисплее.
        • Все валки выполнены из высококачественного стального сплава и закалены.
        • Жёсткая стальная конструкция обеспечивает точную и плавную работу механизмов и долгий срок службы.
        • Верхний валок откидывается для беспрепятственного извлечения обработанной заготовки.
        • Ножная педаль управления движение вперёд/назад снабжена защитным кожухом.