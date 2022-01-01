Вальцы гидравлические Stalex HER-3050x2.5, по металлу с оснасткой

Все три вала приводятся в движение гидравлической системой.

Цилиндры протяжного ролика регулируются синхронно.

Положение протяжного ролика при его перемещении вверх и вниз отображается на цифровом дисплее.

Все валки выполнены из высококачественного стального сплава и закалены.

Жёсткая стальная конструкция обеспечивает точную и плавную работу механизмов и долгий срок службы.

Верхний валок откидывается для беспрепятственного извлечения обработанной заготовки.

Ножная педаль управления движение вперёд/назад снабжена защитным кожухом.

Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Особенности и преимущества: