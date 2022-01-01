Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR - 1300x1.5E, по металлу
Арт. stalex_11486
Характеристики
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Производитель
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Толщина металла, мм
|1.5
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Макс. ширина листового металла, мм
|1300
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Напряжение сети, В
|380
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Мощность, Вт
|750
- Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться вырезаться с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок. Особенности и преимущества:
- Вальцы с тремя ассиметричными валами.
- Валы изготовлены из высокопрочной стали.
- Ручки на передний вал, для быстрого зажима материала и фиксации.
- Верхний вал имеет паз для заправки листа.
- Верхний вал вращается в обе стороны.
- Бороздки для гнутья прутка.
- Возможность гибки на конус.
- Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки.
- Фиксатор подъёма нижнего (гибочного вала), т.е. R гибки.