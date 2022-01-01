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Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR - 1300x1.5E, по металлу
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Вальцовочные станки
    Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR - 1300x1.5E, по металлу
    Арт. stalex_11486
    Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR - 1300x1.5E, по металлу

      Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR - 1300x1.5E, по металлу

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_11486

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Толщина металла, мм
      		1.5
      Макс. ширина листового металла, мм
      		1300
      Напряжение сети, В
      		380
      Мощность, Вт
      		750
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться вырезаться с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок. Особенности и преимущества:
        • Вальцы с тремя ассиметричными валами.
        • Валы изготовлены из высокопрочной стали.
        • Ручки на передний вал, для быстрого зажима материала и фиксации.
        • Верхний вал имеет паз для заправки листа.
        • Верхний вал вращается в обе стороны.
        • Бороздки для гнутья прутка.
        • Возможность гибки на конус.
        • Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки.
        • Фиксатор подъёма нижнего (гибочного вала), т.е. R гибки.