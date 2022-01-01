Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR - 1300x1.5E, по металлу

Вальцы с тремя ассиметричными валами.

Валы изготовлены из высокопрочной стали.

Ручки на передний вал, для быстрого зажима материала и фиксации.

Верхний вал имеет паз для заправки листа.

Верхний вал вращается в обе стороны.

Бороздки для гнутья прутка.

Возможность гибки на конус.

Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки.

Фиксатор подъёма нижнего (гибочного вала), т.е. R гибки.

Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий (для вальцевания конических изделий, форма заготовки должна предварительно подготавливаться вырезаться с необходимого эскиза и рассчитанными размерами), правке плоских заготовок, подгибке кромок. Особенности и преимущества: