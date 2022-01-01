Гладилка Stayer PROFI 0805

Преимущества

Высокая надежность

Малый вес - 0.35 кг

Подходит для обработки больших по площади поверхностей

Надежное крепление рукояти к полотну

Гладилка STAYER ПРОФИ 0805 применяется для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев по различным поверхностям. Полотно изготовлено из нержавеющей стали и имеет габариты 130х280 мм. Гладилка имеет малый вес - 0.35 кг, что делает работу менее утомительной.