Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гладилка Stayer PROFI 0805
830 ₽
Гладилки штукатурные
    Гладилка Stayer PROFI 0805
    Арт. Ю00000018024
    Гладилка Stayer PROFI 0805
    Гладилка Stayer PROFI 0805
    Гладилка Stayer PROFI 0805
    Гладилка Stayer PROFI 0805
      Гладилка Stayer PROFI 0805
      Гладилка Stayer PROFI 0805
      Гладилка Stayer PROFI 0805
      Гладилка Stayer PROFI 0805

      Гладилка Stayer PROFI 0805

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000018024

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		гладилка
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гладилка STAYER ПРОФИ 0805 применяется для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев по различным поверхностям. Полотно изготовлено из нержавеющей стали и имеет габариты 130х280 мм. Гладилка имеет малый вес - 0.35 кг, что делает работу менее утомительной.

        Преимущества

        • Высокая надежность
        • Малый вес - 0.35 кг
        • Подходит для обработки больших по площади поверхностей
        • Надежное крепление рукояти к полотну