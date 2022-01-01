Гладилка Stayer PROFI 0805
Арт. Ю00000018024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|гладилка
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Форма шпателя
|гладкая
- Гладилка STAYER ПРОФИ 0805 применяется для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев по различным поверхностям. Полотно изготовлено из нержавеющей стали и имеет габариты 130х280 мм. Гладилка имеет малый вес - 0.35 кг, что делает работу менее утомительной.
Преимущества
- Высокая надежность
- Малый вес - 0.35 кг
- Подходит для обработки больших по площади поверхностей
- Надежное крепление рукояти к полотну