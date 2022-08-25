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Бензопила Steher BS-58-45
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Steher BS-58-45
    Арт. О00000029910
    5.0
    1
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
    Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45
      Бензопила Steher BS-58-45

      Бензопила Steher BS-58-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029910
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Steher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.9
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Steher BS-58-45 - современный инструмент с простым и надежным двигателем, эффективной антивибрационной системой и продуманной формой рукояток. Отличное решение по уходу за садовым участком.

        Преимущества

        • Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду
        • Продуманная виброгасительная система, очень эффективна при длительном пилении
        • Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя
        • Насос принудительной подачи смазки к цепи уменьшает износ, что увеличивает срок службы цепи и шины
        • Тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность работ, мгновенно останавливая пильную цепь в случае опасности
        • Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра
        • Удобная эргономичная рукоятка
        • Емкость для смешивания в комплекте