Преимущества

Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду

Продуманная виброгасительная система, очень эффективна при длительном пилении

Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя

Насос принудительной подачи смазки к цепи уменьшает износ, что увеличивает срок службы цепи и шины

Тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность работ, мгновенно останавливая пильную цепь в случае опасности

Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра

Удобная эргономичная рукоятка

Емкость для смешивания в комплекте

Бензопила Steher BS-58-45 - современный инструмент с простым и надежным двигателем, эффективной антивибрационной системой и продуманной формой рукояток. Отличное решение по уходу за садовым участком.