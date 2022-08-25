Бензопила Steher BS-58-45
Арт. О00000029910
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.9
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Праймер
|Да
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- Бензопила Steher BS-58-45 - современный инструмент с простым и надежным двигателем, эффективной антивибрационной системой и продуманной формой рукояток. Отличное решение по уходу за садовым участком.
Преимущества
- Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду
- Продуманная виброгасительная система, очень эффективна при длительном пилении
- Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя
- Насос принудительной подачи смазки к цепи уменьшает износ, что увеличивает срок службы цепи и шины
- Тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность работ, мгновенно останавливая пильную цепь в случае опасности
- Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра
- Удобная эргономичная рукоятка
- Емкость для смешивания в комплекте