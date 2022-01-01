Сучкорез Stihl Amboss 30030008613

Преимущества

Устойчивость к износу

Надежность

Высокая эффективность

Простое применение

Легкие алюминиевые ручки из трубчатого профиля

Прочный стальные лезвия

Продолжительный срок эксплуатации

Амортизаторы для смягчения ударов при резке

Регулируемые и заменяемые ножницы

Тянущий рез экономит усилия

Сучкорезные ножницы Stihl Amboss являются прекрасным помощником в саду для ухода за деревьями. Инструмент поможет легко и быстро справиться с обрезкой твердых и отмерших ветвей или сучьев. Ножницы просты и удобны в обращении, для работы не требуется большое количество физических усилий за счет тянущего реза.