Сучкорез Stihl Amboss 30030008613
Арт. О00000027666
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип привода
|с наковальней
|
Материал лезвия
|сталь
- Сучкорезные ножницы Stihl Amboss являются прекрасным помощником в саду для ухода за деревьями. Инструмент поможет легко и быстро справиться с обрезкой твердых и отмерших ветвей или сучьев. Ножницы просты и удобны в обращении, для работы не требуется большое количество физических усилий за счет тянущего реза.
Преимущества
- Устойчивость к износу
- Надежность
- Высокая эффективность
- Простое применение
- Легкие алюминиевые ручки из трубчатого профиля
- Прочный стальные лезвия
- Продолжительный срок эксплуатации
- Амортизаторы для смягчения ударов при резке
- Регулируемые и заменяемые ножницы
- Тянущий рез экономит усилия