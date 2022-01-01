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Сучкорез Stihl Amboss 30030008613
7 490 ₽
Садовые сучкорезы
    Сучкорез Stihl Amboss 30030008613
    Арт. О00000027666
    Сучкорез Stihl Amboss 30030008613

      Сучкорез Stihl Amboss 30030008613

      7 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027666

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип привода
      		с наковальней
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      7 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сучкорезные ножницы Stihl Amboss являются прекрасным помощником в саду для ухода за деревьями. Инструмент поможет легко и быстро справиться с обрезкой твердых и отмерших ветвей или сучьев. Ножницы просты и удобны в обращении, для работы не требуется большое количество физических усилий за счет тянущего реза.

        Преимущества

        • Устойчивость к износу
        • Надежность
        • Высокая эффективность
        • Простое применение
        • Легкие алюминиевые ручки из трубчатого профиля
        • Прочный стальные лезвия
        • Продолжительный срок эксплуатации
        • Амортизаторы для смягчения ударов при резке
        • Регулируемые и заменяемые ножницы
        • Тянущий рез экономит усилия