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Садовые ножницы Stihl Bypass 00008813670
5 990 ₽
Садовые сучкорезы
    Садовые ножницы Stihl Bypass 00008813670
    Арт. О00000027663
    Садовые ножницы Stihl Bypass 00008813670

      Садовые ножницы Stihl Bypass 00008813670

      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027663

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип привода
      		обводной
      Материал лезвия
      		нержавеющая сталь
      Все характеристики
      5 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые ножницы Stihl Bypass для обрезки молодых веток до 35 мм оснащены прочными коваными лезвиями с углублениями, которые надежно зажимают ветку, не позволяя ей выскальзывать. Режущая часть, обработанная методом прецизионного шлифования, износостойкая и защищена от коррозии. Алюминиевые ручки с эргономичными держателями делают процесс использования садовых ножниц очень удобным: даже в жаркую погоду при сжимании инструмента руки не соскальзывают. Если у Вас есть садовый участок, который украшен живой изгородью и кустарником, то для придания растениям идеальной формы ножницы Stihl станут лучшим помощником.

        Преимущества

        • Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока, предназначенные для стрижки листвы
        • Режущая головка с внутренним смазыванием
        • Стопорные канавки на противоположном лезвии для предотвращения соскальзывания обрезаемого материала
        • Алюминиевые трубки с эргономичными ручками
        • Амортизаторы для компенсации нагрузки на суставы