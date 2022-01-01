Садовые ножницы Stihl Bypass 00008813670

Преимущества

Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока, предназначенные для стрижки листвы

Режущая головка с внутренним смазыванием

Стопорные канавки на противоположном лезвии для предотвращения соскальзывания обрезаемого материала

Алюминиевые трубки с эргономичными ручками

Амортизаторы для компенсации нагрузки на суставы

Садовые ножницы Stihl Bypass для обрезки молодых веток до 35 мм оснащены прочными коваными лезвиями с углублениями, которые надежно зажимают ветку, не позволяя ей выскальзывать. Режущая часть, обработанная методом прецизионного шлифования, износостойкая и защищена от коррозии. Алюминиевые ручки с эргономичными держателями делают процесс использования садовых ножниц очень удобным: даже в жаркую погоду при сжимании инструмента руки не соскальзывают. Если у Вас есть садовый участок, который украшен живой изгородью и кустарником, то для придания растениям идеальной формы ножницы Stihl станут лучшим помощником.