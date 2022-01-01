Садовые ножницы Stihl Bypass 00008813670
Арт. О00000027663
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип привода
|обводной
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Материал лезвия
|нержавеющая сталь
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- Садовые ножницы Stihl Bypass для обрезки молодых веток до 35 мм оснащены прочными коваными лезвиями с углублениями, которые надежно зажимают ветку, не позволяя ей выскальзывать. Режущая часть, обработанная методом прецизионного шлифования, износостойкая и защищена от коррозии. Алюминиевые ручки с эргономичными держателями делают процесс использования садовых ножниц очень удобным: даже в жаркую погоду при сжимании инструмента руки не соскальзывают. Если у Вас есть садовый участок, который украшен живой изгородью и кустарником, то для придания растениям идеальной формы ножницы Stihl станут лучшим помощником.
Преимущества
- Высокопрочные кованые лезвия с канавкой для сока, предназначенные для стрижки листвы
- Режущая головка с внутренним смазыванием
- Стопорные канавки на противоположном лезвии для предотвращения соскальзывания обрезаемого материала
- Алюминиевые трубки с эргономичными ручками
- Амортизаторы для компенсации нагрузки на суставы