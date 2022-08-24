Сцепка для ELITECH КБ 60 Сцепка подходит для мотокультиваторов ELITECH модельного ряда КБ-60. Применяется для жесткого и надежного присоединения к культиваторам навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя). Данная сцепка крепится при помощи болтов, штырей или скоб к раме мотокультиватора и поставляется отдельно. При необходимости сцепку легко снять.