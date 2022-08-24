Сцепка для ELITECH КБ 60
Арт. X19092272
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
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Материал
|металл
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Вес, кг
|1.8
Сцепка для ELITECH КБ 60Сцепка подходит для мотокультиваторов ELITECH модельного ряда КБ-60. Применяется для жесткого и надежного присоединения к культиваторам навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя). Данная сцепка крепится при помощи болтов, штырей или скоб к раме мотокультиватора и поставляется отдельно. При необходимости сцепку легко снять.