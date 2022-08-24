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Сцепка для ELITECH КБ 60
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Сцепка для ELITECH КБ 60
    Арт. X19092272
    5.0
    1
    Сцепка для ELITECH КБ 60

      Сцепка для ELITECH КБ 60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092272
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал
      		металл
      Вес, кг
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сцепка для ELITECH КБ 60

        Сцепка подходит для мотокультиваторов ELITECH модельного ряда КБ-60. Применяется для жесткого и надежного присоединения к культиваторам навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя). Данная сцепка крепится при помощи болтов, штырей или скоб к раме мотокультиватора и поставляется отдельно. При необходимости сцепку легко снять.