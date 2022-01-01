Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B
Арт. 704235305
Характеристики
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Производитель
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Макс. мощность, Вт
|2000
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Да
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Количество режимов нагрева
|2
Тепловой вентилятор Timberk S20SMX BТепловентилятор Timberk TFH S20SMX.B – компактный отопительный прибор, с помощью которого можно обогреть комнату, подвал или гараж небольшой площадью до 20 кв. м. Малый вес и небольшие габариты позволяют переносить устройство с места на место. Тепловентилятор электрический Timberk S20SMX.B выпускается в чёрном цвете. Встроенный мощный вентилятор способен быстро разогнать тёплый воздух по помещению. Тепловой вентилятор Timberk TFH S20SMX.B выполнен в чёрном цвете. Простой и надёжный прибор незаменим в холодное время года. Преимущества:
- Мощный ТЭН обеспечивает быстрый нагрев;
- Мобильность прибора увеличивает ручка для переноски;
- Два уровня мощности позволят подобрать оптимальный температурный режим;
- Безопасное использование благодаря встроенной защите от перегрева;
- Оригинальный цвет и дизайн корпуса;
- Благодаря небольшому весу 0,85 кг можно поднимать и перемещать прибор одной рукой;
- Управление осуществляется при помощи 2-позиционного выключателя;
- Уровень звуковой мощности 57 дБ позволяет эксплуатировать прибор в жилом помещении в ночное время.
- Тепловентилятор бытовой Timberk S20SMX.B;
- Инструкция с гарантийным талоном.