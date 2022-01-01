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Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B
    Арт. 704235305
    Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B
    Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B
      Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B
      Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B

      Тепловентилятор TIMBERK TFH S20SMX.B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235305

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Да
      Количество режимов нагрева
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тепловой вентилятор Timberk S20SMX B

        Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX.B – компактный отопительный прибор, с помощью которого можно обогреть комнату, подвал или гараж небольшой площадью до 20 кв. м. Малый вес и небольшие габариты позволяют переносить устройство с места на место. Тепловентилятор электрический Timberk S20SMX.B выпускается в чёрном цвете. Встроенный мощный вентилятор способен быстро разогнать тёплый воздух по помещению. Тепловой вентилятор Timberk TFH S20SMX.B выполнен в чёрном цвете. Простой и надёжный прибор незаменим в холодное время года. Преимущества:
        • Мощный ТЭН обеспечивает быстрый нагрев;
        • Мобильность прибора увеличивает ручка для переноски;
        • Два уровня мощности позволят подобрать оптимальный температурный режим;
        • Безопасное использование благодаря встроенной защите от перегрева;
        • Оригинальный цвет и дизайн корпуса;
        • Благодаря небольшому весу 0,85 кг можно поднимать и перемещать прибор одной рукой;
        • Управление осуществляется при помощи 2-позиционного выключателя;
        • Уровень звуковой мощности 57 дБ позволяет эксплуатировать прибор в жилом помещении в ночное время.
        Комплектация:
        1. Тепловентилятор бытовой Timberk S20SMX.B;
        2. Инструкция с гарантийным талоном.
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