Тепловентилятор TIMBERK TFH T15PDS
Арт. 704235307
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Габариты, мм
|170x155x215
- Тепловентилятор Timberk TFH T15PDS предназначен для дополнительного обогрева жилых помещений. Благодаря небольшим габаритам корпуса прибор можно разместить на столе или тумбе. В верхней части корпуса расположены все необходимые элементы управления. Обогреватель имеет защиту от перегрева. Предусмотрено два ступени мощности нагрева и режим обдува без обогрева.
Преимущества
- Настольное вертикальное размещение
- Технология Oxygen Safe - увеличенная площадь нагревательного элемента
- Отсутствие негативного влияния на качество воздуха
- Быстрый нагрев воздушного потока
- Два режима мощности на выбор (750/1500 Вт)
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева
- Режим обдува без обогрева