Преимущества

Настольное вертикальное размещение

Технология Oxygen Safe - увеличенная площадь нагревательного элемента

Отсутствие негативного влияния на качество воздуха

Быстрый нагрев воздушного потока

Два режима мощности на выбор (750/1500 Вт)

Регулируемый термостат

Защита от перегрева

Режим обдува без обогрева

Тепловентилятор Timberk TFH T15PDS предназначен для дополнительного обогрева жилых помещений. Благодаря небольшим габаритам корпуса прибор можно разместить на столе или тумбе. В верхней части корпуса расположены все необходимые элементы управления. Обогреватель имеет защиту от перегрева. Предусмотрено два ступени мощности нагрева и режим обдува без обогрева.