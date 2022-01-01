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Тепловентилятор TIMBERK TFH T15PDS
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор TIMBERK TFH T15PDS
    Арт. 704235307
    Тепловентилятор TIMBERK TFH T15PDS

      Тепловентилятор TIMBERK TFH T15PDS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235307

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		170x155x215
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Timberk TFH T15PDS предназначен для дополнительного обогрева жилых помещений. Благодаря небольшим габаритам корпуса прибор можно разместить на столе или тумбе. В верхней части корпуса расположены все необходимые элементы управления. Обогреватель имеет защиту от перегрева. Предусмотрено два ступени мощности нагрева и режим обдува без обогрева.

        Преимущества

        • Настольное вертикальное размещение
        • Технология Oxygen Safe - увеличенная площадь нагревательного элемента
        • Отсутствие негативного влияния на качество воздуха
        • Быстрый нагрев воздушного потока
        • Два режима мощности на выбор (750/1500 Вт)
        • Регулируемый термостат
        • Защита от перегрева
        • Режим обдува без обогрева