Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 U
Арт. О00000029273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 10 U выпускается с верхней подводкой и поэтому он размещает под раковиной. К тому же такое положение возможно при наличии напора воды. Внутреннее его покрытие защищает от факторов коррозии, что продлевает его деятельность. Пока происходит нагрев воды горит индикация об этом процессе.
Преимущества
- Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии
- УЗО
- Клапан предохранительный
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии