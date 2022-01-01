Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 U

Преимущества

Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии



УЗО

Клапан предохранительный

Индикация включения

Индикация нагрева

Надежность

Высокая износостойкость

Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 10 U выпускается с верхней подводкой и поэтому он размещает под раковиной. К тому же такое положение возможно при наличии напора воды. Внутреннее его покрытие защищает от факторов коррозии, что продлевает его деятельность. Пока происходит нагрев воды горит индикация об этом процессе.