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Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 U
6 165 ₽
6 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 U
    Арт. О00000029273
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 U

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 U

      • -325 ₽
      6 165 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029273

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -325 ₽
      6 165 ₽
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 10 U выпускается с верхней подводкой и поэтому он размещает под раковиной. К тому же такое положение возможно при наличии напора воды. Внутреннее его покрытие защищает от факторов коррозии, что продлевает его деятельность. Пока происходит нагрев воды горит индикация об этом процессе.

        Преимущества

        • Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии
        • УЗО
        • Клапан предохранительный
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Надежность 
        • Высокая износостойкость