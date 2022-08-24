Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE

Преимущества

Положение фиксируется и переносится на брусчатку для разметки и обрезки

В результате получается точное соответствие геометрии брусчатки и геометрии зазора

При этом все выполняется очень быстро, в считанные секунды

Трафарет каменщика StoneTEMPLATE - это эффективно решение в повышении производительности и точности выполнения работ по укладке брусчатки. Позиционирующие элементы откладываются между краем уложенной брусчатки и примыканием к бордюру или фундаменту здания.