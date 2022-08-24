Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
Арт. О00000004061
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|трафарет
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Вес, кг
|0.5
- Трафарет каменщика StoneTEMPLATE - это эффективно решение в повышении производительности и точности выполнения работ по укладке брусчатки. Позиционирующие элементы откладываются между краем уложенной брусчатки и примыканием к бордюру или фундаменту здания.
Преимущества
- Положение фиксируется и переносится на брусчатку для разметки и обрезки
- В результате получается точное соответствие геометрии брусчатки и геометрии зазора
- При этом все выполняется очень быстро, в считанные секунды