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Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
5.0
1
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Шпатели
    Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
    Арт. О00000004061
    5.0
    1
    Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
    Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
    Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
      Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
      Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE
      Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE

      Трафарет каменщика DiStar StoneTEMPLATE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004061
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DiStar
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		трафарет
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трафарет каменщика StoneTEMPLATE - это эффективно решение в повышении производительности и точности выполнения работ по укладке брусчатки. Позиционирующие элементы откладываются между краем уложенной брусчатки и примыканием к бордюру или фундаменту здания.

        Преимущества

        • Положение фиксируется и переносится на брусчатку для разметки и обрезки
        • В результате получается точное соответствие геометрии брусчатки и геометрии зазора
        • При этом все выполняется очень быстро, в считанные секунды