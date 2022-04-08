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Траверса для полольников Forza К.800.40
5.0
1
Найти аналог
Сцепки
    Траверса для полольников Forza К.800.40
    Арт. X190394378
    5.0
    1
    Траверса для полольников Forza К.800.40

      Траверса для полольников Forza К.800.40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394378
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Форза МБ К.800.40 - универсальная промежуточная рама-траверса в сборе для крепления полольников и др. навесного оборудования (нескольких). Совместима с мотоблоками Патриот, МБ-1, Ока, Угра, Нева, Каскад, Луч, Forza и другими.

        Преимущества

        • Рама - стальная, крепится с помощью сцепки к отводу мотоблока для навесного оборудования
        • Траверса К.800.40 позволяет регулировать ширину обработки пахотных грядок
        • Можно установить 2 окучника (распашника, плоскореза), настроить расстояние между бороздами и увеличить производительность в 2 раза