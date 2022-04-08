Траверса для полольников Forza К.800.40
Арт. X190394378
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
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Длина, мм
|800
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Диаметр, мм
|40
- Форза МБ К.800.40 - универсальная промежуточная рама-траверса в сборе для крепления полольников и др. навесного оборудования (нескольких). Совместима с мотоблоками Патриот, МБ-1, Ока, Угра, Нева, Каскад, Луч, Forza и другими.
Преимущества
- Рама - стальная, крепится с помощью сцепки к отводу мотоблока для навесного оборудования
- Траверса К.800.40 позволяет регулировать ширину обработки пахотных грядок
- Можно установить 2 окучника (распашника, плоскореза), настроить расстояние между бороздами и увеличить производительность в 2 раза