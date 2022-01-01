Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R

Преимущества

Износостойкость

Корпус трещотки для клупп STURM 1065-04-R из прочной стали

Размер 1

Долговечностью

Разборная рукоять

Трещотка для клупп STURM 1065-04-R предназначена для совместной работы с клуппами, с целью нарезания внешней или внутренней резьбы на металлические трубы. Конструкция выполнена из прочной стали и оснащена разборной ручкой, которая не скользит в руке при работе. Размер трещотки составляет 1"