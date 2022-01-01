Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
Арт. X1319060534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Посадочный квадрат
|1 дюйм
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Шарнирный механизм
|Нет
- Трещотка для клупп STURM 1065-04-R предназначена для совместной работы с клуппами, с целью нарезания внешней или внутренней резьбы на металлические трубы. Конструкция выполнена из прочной стали и оснащена разборной ручкой, которая не скользит в руке при работе. Размер трещотки составляет 1"
Преимущества
- Износостойкость
- Корпус трещотки для клупп STURM 1065-04-R из прочной стали
- Размер 1
- Долговечностью
- Разборная рукоять