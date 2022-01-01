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Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
Найти аналог
Трещотки
    Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
    Арт. X1319060534
    Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
    Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
    Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
    Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
      Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
      Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
      Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R
      Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R

      Трещетка Sturm для клуппа 1065-04-R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319060534

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Посадочный квадрат
      		1 дюйм
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трещотка для клупп STURM 1065-04-R предназначена для совместной работы с клуппами, с целью нарезания внешней или внутренней резьбы на металлические трубы. Конструкция выполнена из прочной стали и оснащена разборной ручкой, которая не скользит в руке при работе. Размер трещотки составляет 1"

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Корпус трещотки для клупп STURM 1065-04-R из прочной стали
        • Размер 1
        • Долговечностью
        • Разборная рукоять