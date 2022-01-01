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Труборез WIGAM W274 1/8"-1 1/8" (4-28мм)
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Труборезы
    Труборез WIGAM W274 1/8"-1 1/8" (4-28мм)
    Арт. X6994226

      Труборез WIGAM W274 1/8"-1 1/8" (4-28мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994226

      Характеристики

      Производитель
      		Wigam
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы