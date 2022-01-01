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Ручной кусторез Truper, 19" TE-19W 18390, деревянные рукоятки
2 409 ₽
2 590 ₽
Садовые кусторезы
    Ручной кусторез Truper, 19" TE-19W 18390, деревянные рукоятки
    Арт. О00000041775
    Ручной кусторез Truper, 19" TE-19W 18390, деревянные рукоятки

      Ручной кусторез Truper, 19" TE-19W 18390, деревянные рукоятки

      • -181 ₽
      2 409 ₽
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 600 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041775

      Характеристики

      Производитель
      		Truper
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Мексика
      Длина лезвия, мм
      		305
      Общая длина, мм
      		480
      Все характеристики
      • -181 ₽
      2 409 ₽
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 600 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы для живой изгороди TRUPER 18390 используются для ухода за живой изгородью и другими кустарниками на садовых участках. Они обеспечивают легкий и плавный рез благодаря остро заточенным лезвиям. Деревянные рукоятки с обрезиненными чехлами не скользят в руке и гарантируют более комфортную работу. Особенностью модели является возможность регулировки лезвий

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Надежность в эксплуатации
        • Износоустойчивость
        • Прочность лезвий
        • Возможность регулировки лезвий