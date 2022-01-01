Ручной кусторез Truper, 19" TE-19W 18390, деревянные рукоятки
Арт. О00000041775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Мексика
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Длина лезвия, мм
|305
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Общая длина, мм
|480
- Ножницы для живой изгороди TRUPER 18390 используются для ухода за живой изгородью и другими кустарниками на садовых участках. Они обеспечивают легкий и плавный рез благодаря остро заточенным лезвиям. Деревянные рукоятки с обрезиненными чехлами не скользят в руке и гарантируют более комфортную работу. Особенностью модели является возможность регулировки лезвий
Преимущества
- Долгий срок службы
- Надежность в эксплуатации
- Износоустойчивость
- Прочность лезвий
- Возможность регулировки лезвий