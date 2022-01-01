Ручной кусторез Truper, 19" TE-19W 18390, деревянные рукоятки

Преимущества

Долгий срок службы

Надежность в эксплуатации

Износоустойчивость

Прочность лезвий

Возможность регулировки лезвий

Ножницы для живой изгороди TRUPER 18390 используются для ухода за живой изгородью и другими кустарниками на садовых участках. Они обеспечивают легкий и плавный рез благодаря остро заточенным лезвиям. Деревянные рукоятки с обрезиненными чехлами не скользят в руке и гарантируют более комфортную работу. Особенностью модели является возможность регулировки лезвий