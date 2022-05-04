Угольник Altstream 20*3/4"M НР м/п (уп.25шт.)
Арт. X1691310348
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Тип фитинга
|угол
|
Тип соединения
|винтовое
- Угольник с углом 90°, производства компании Altstream, для металлопластиковых труб. С отверстием 20 мм и вторым отверстием, обладающим наружной резьбой ¾ дюйма.
Преимущества
- Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами
- Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность