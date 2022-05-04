Угольник Altstream 20*3/4"M НР м/п (уп.25шт.)

Преимущества

Цанговые фитинги Altstream изготовлены из латуни марки ЛС58-2 по ГОСТ 15527-70 и обладают высокими антикоррозионными свойствами

Фитинги производятся методом горячей штамповки из прутковых заготовок, что обеспечивает высокую прочность

Угольник с углом 90°, производства компании Altstream, для металлопластиковых труб. С отверстием 20 мм и вторым отверстием, обладающим наружной резьбой ¾ дюйма.