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Переходник Valtec 2"х 1 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0908
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Муфты и переходники
    Переходник Valtec 2"х 1 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0908
    Арт. X1691386182
    Переходник Valtec 2"х 1 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0908

      Переходник Valtec 2"х 1 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0908

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691386182

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		переходник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Назначение фитинга – переход с внутренней резьбы на наружную (больший/меньший диаметр).

        Преимущества

        • Переходник изготовлен горячим штампованием из латуни CW617N с последующим никелированием
        • Корпус фитинга – шестигранный – под гаечный ключ
        • Переходник применим на стальных, медных, латунных, пластиковых, металлопластиковых трубопроводах