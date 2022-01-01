Переходник Valtec 2"х 1 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0908
Арт. X1691386182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|переходник
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Тип соединения
|резьбовое
- Назначение фитинга – переход с внутренней резьбы на наружную (больший/меньший диаметр).
Преимущества
- Переходник изготовлен горячим штампованием из латуни CW617N с последующим никелированием
- Корпус фитинга – шестигранный – под гаечный ключ
- Переходник применим на стальных, медных, латунных, пластиковых, металлопластиковых трубопроводах