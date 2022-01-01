Сгон угловой американка Valtec ВР-НР 3/4" VTr.098.N.0005

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Служит для создания разъемного резьбового соединения на трубопроводах различного назначения: горячего и холодного овдоснабжения (как хозяйственного, так и питьевого), отопления, транспортировки сжатого воздуха, газов и различных технических жидкостей, которые неагрессивны к материалу сгона.