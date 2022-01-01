Сгон угловой американка Valtec ВР-НР 3/4" VTr.098.N.0005
Арт. X16913810203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|сгон
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Тип соединения
|резьбовое
- Служит для создания разъемного резьбового соединения на трубопроводах различного назначения: горячего и холодного овдоснабжения (как хозяйственного, так и питьевого), отопления, транспортировки сжатого воздуха, газов и различных технических жидкостей, которые неагрессивны к материалу сгона.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы