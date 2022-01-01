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Сгон угловой американка Valtec ВР-НР 3/4" VTr.098.N.0005
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Сгоны резьбовые
    Сгон угловой американка Valtec ВР-НР 3/4" VTr.098.N.0005
    Арт. X16913810203
    Сгон угловой американка Valtec ВР-НР 3/4" VTr.098.N.0005

      Сгон угловой американка Valtec ВР-НР 3/4" VTr.098.N.0005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913810203

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		сгон
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Служит для создания разъемного резьбового соединения на трубопроводах различного назначения: горячего и холодного овдоснабжения (как хозяйственного, так и питьевого), отопления, транспортировки сжатого воздуха, газов и различных технических жидкостей, которые неагрессивны к материалу сгона.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы