Эксцентрик Valtec 1/2"х10мм ВР-НР VTr.094.N.04010
Арт. X1698203288
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|эксцентрик
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Тип соединения
|винтовое
- Резьбовой фитинг – эксцентрик с внутренней и наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов. Эксцентрик выпускается из латуни марки CW617N методом горячего штампования и может использоваться на трубопроводах любого назначения при рабочем давлении 16 бар и температуре до 130 °С. Резьба фитинга – внутренняя/наружная. Обеспечивает смещение оси трубопровода на 10 мм.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы