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Эксцентрик Valtec 1/2"х10мм ВР-НР VTr.094.N.04010
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Муфты и переходники
    Эксцентрик Valtec 1/2"х10мм ВР-НР VTr.094.N.04010
    Арт. X1698203288
    Эксцентрик Valtec 1/2"х10мм ВР-НР VTr.094.N.04010

      Эксцентрик Valtec 1/2"х10мм ВР-НР VTr.094.N.04010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1698203288

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		эксцентрик
      Тип соединения
      		винтовое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резьбовой фитинг – эксцентрик с внутренней и наружной резьбой применяется для соединения трубопроводов или присоединения арматуры к трубопроводам при смещении осей соединяемых элементов. Эксцентрик выпускается из латуни марки CW617N методом горячего штампования и может использоваться на трубопроводах любого назначения при рабочем давлении 16 бар и температуре до 130 °С. Резьба фитинга – внутренняя/наружная. Обеспечивает смещение оси трубопровода на 10 мм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы