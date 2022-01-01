Муфта переходная Valtec 1 1/2"х1" ВР-ВР VTr.240.N.0806

Преимущества

Изделие изготовлено из латуни

Надежность

Муфта переходная Valtec применяется в системах полива и используется для создания быстроразъемных соединений диаметром 12 мм на концах труб, кранах, патрубках, врезках для баков или бочек. Установка муфты позволяет быстро подключать поливочные шланги, трубы диаметром 12-16 мм при помощи специальных адаптеров.