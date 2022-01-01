Муфта переходная Valtec 1 1/2"х1" ВР-ВР VTr.240.N.0806
Арт. X16913202240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Муфта переходная Valtec применяется в системах полива и используется для создания быстроразъемных соединений диаметром 12 мм на концах труб, кранах, патрубках, врезках для баков или бочек. Установка муфты позволяет быстро подключать поливочные шланги, трубы диаметром 12-16 мм при помощи специальных адаптеров.
Преимущества
- Изделие изготовлено из латуни
- Надежность