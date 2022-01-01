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Муфта переходная Valtec 1 1/2"х1" ВР-ВР VTr.240.N.0806
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Муфты и переходники
    Муфта переходная Valtec 1 1/2"х1" ВР-ВР VTr.240.N.0806
    Арт. X16913202240
    Муфта переходная Valtec 1 1/2"х1" ВР-ВР VTr.240.N.0806

      Муфта переходная Valtec 1 1/2"х1" ВР-ВР VTr.240.N.0806

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913202240

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Муфта переходная Valtec применяется в системах полива и используется для создания быстроразъемных соединений диаметром 12 мм на концах труб, кранах, патрубках, врезках для баков или бочек. Установка муфты позволяет быстро подключать поливочные шланги, трубы диаметром 12-16 мм при помощи специальных адаптеров.

        Преимущества

        • Изделие изготовлено из латуни
        • Надежность