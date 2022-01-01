Переходник Valtec 1/2"х 3/8" ВР-НР VTr.592.N.0403
Арт. X1691386171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|переходник
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Тип соединения
|резьбовое
- Переходник Valtec 1\2"х3\8" внутренняя -наружная резьба используется при переходе с внутренней резьбы на наружную. Изделие изготовлено из никелированной латуни. Фитинг выполнен в форме шестигранника и приспособлен под гаечный ключ. Переходник может использоваться в медных, металлопластиковых, пластиковых и стальных трубопроводах.
Преимущества
- Универсальность
- Надежность
- Устойчивость к коррозии