Переходник Valtec 1/2"х 3/8" ВР-НР VTr.592.N.0403

Преимущества

Универсальность

Надежность

Устойчивость к коррозии

Переходник Valtec 1\2"х3\8" внутренняя -наружная резьба используется при переходе с внутренней резьбы на наружную. Изделие изготовлено из никелированной латуни. Фитинг выполнен в форме шестигранника и приспособлен под гаечный ключ. Переходник может использоваться в медных, металлопластиковых, пластиковых и стальных трубопроводах.