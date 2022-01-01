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Переходник Valtec 1/2"х 3/8" ВР-НР VTr.592.N.0403
70 ₽
Муфты и переходники
    Переходник Valtec 1/2"х 3/8" ВР-НР VTr.592.N.0403
    Арт. X1691386171
    Переходник Valtec 1/2"х 3/8" ВР-НР VTr.592.N.0403

      Переходник Valtec 1/2"х 3/8" ВР-НР VTr.592.N.0403

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386171

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		переходник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник Valtec 1\2"х3\8" внутренняя -наружная резьба используется при переходе с внутренней резьбы на наружную. Изделие изготовлено из никелированной латуни. Фитинг выполнен в форме шестигранника и приспособлен под гаечный ключ. Переходник может использоваться в медных, металлопластиковых, пластиковых и стальных трубопроводах.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Надежность
        • Устойчивость к коррозии