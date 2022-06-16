Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50

Преимущества

Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) 1 ч 31 мин/0 ч 58 мин

Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,2 кВт + 0,8 кВт)

Внутренний бак из нержавеющей стали

Большой цифровой дисплей

Электронное управление

Индикатор режима нагрева

Индикатор режима ожидания

Индикатор температуры воды

Индикатор режима мощности (1,2 кВт/2 кВт)

Сенсорные кнопки включения режимов мощности (1,2 кВт/2 кВт)

Кнопка включения/ручка регулировки температуры

Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты

Предохранительный клапан в комплекте

Водонагреватель электрический накопительный Ariston LEXIS с двумя ТЭНами, что ускоряет нагрев. Бак выполнен из нержавеющей стали.