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Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
    Арт. О00000014094
    5.0
    2
    Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
    Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
    Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
      Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
      Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
      Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50

      Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014094
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель электрический накопительный Ariston LEXIS с двумя ТЭНами, что ускоряет нагрев. Бак выполнен из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) 1 ч 31 мин/0 ч 58 мин
        • Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,2 кВт + 0,8 кВт)
        • Внутренний бак из нержавеющей стали
        • Большой цифровой дисплей
        • Электронное управление
        • Индикатор режима нагрева
        • Индикатор режима ожидания
        • Индикатор температуры воды
        • Индикатор режима мощности (1,2 кВт/2 кВт)
        • Сенсорные кнопки включения режимов мощности (1,2 кВт/2 кВт)
        • Кнопка включения/ручка регулировки температуры
        • Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
        • Предохранительный клапан в комплекте