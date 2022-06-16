Водонагреватель электрический накопительный Ariston Lexis 50
Арт. О00000014094
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Водонагреватель электрический накопительный Ariston LEXIS с двумя ТЭНами, что ускоряет нагрев. Бак выполнен из нержавеющей стали.
Преимущества
- Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) 1 ч 31 мин/0 ч 58 мин
- Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,2 кВт + 0,8 кВт)
- Внутренний бак из нержавеющей стали
- Большой цифровой дисплей
- Электронное управление
- Индикатор режима нагрева
- Индикатор режима ожидания
- Индикатор температуры воды
- Индикатор режима мощности (1,2 кВт/2 кВт)
- Сенсорные кнопки включения режимов мощности (1,2 кВт/2 кВт)
- Кнопка включения/ручка регулировки температуры
- Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- Предохранительный клапан в комплекте