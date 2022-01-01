Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
Арт. Ю00000011664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
- Воздушный поршневой масляный компрессор ЗУБР Профессионал ЗКПМ-240-24-1.5 имеет два типа выхода - штуцер "елочка" и рапид. Модель находит применение в сфере строительства, авторемонта, отделки помещений. Резиновые опоры препятствуют образованию вибраций в процессе эксплуатации. Металлические детали конструкции покрыты антикоррозийным составом, вследствие чего не подвергаются преждевременному разрушению. Производительная модель отличается высоким качеством исполнения
Преимущества
- На верхней части корпуса располагается рукоятка для удобной транспортировки агрегата
- 2 выносных манометра воздушного поршневого масляного компрессора Зубр Профессионал ЗКПМ-240-24-1.5 позволяют визуально контролировать давление в системе
- В днище ресивера располагается специальный кран для простого слива образовавшегося конденсата
- Долгий срок службы
- Безопасная эксплуатация
- Есть индикатор уровня масла
- Регулятор давления для простой настройки