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Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
    Арт. Ю00000011664
    Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
    Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
    Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
    Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
    Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
    Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
      Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
      Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
      Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
      Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
      Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5
      Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5

      Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000011664

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздушный поршневой масляный компрессор ЗУБР Профессионал ЗКПМ-240-24-1.5 имеет два типа выхода - штуцер "елочка" и рапид. Модель находит применение в сфере строительства, авторемонта, отделки помещений. Резиновые опоры препятствуют образованию вибраций в процессе эксплуатации. Металлические детали конструкции покрыты антикоррозийным составом, вследствие чего не подвергаются преждевременному разрушению. Производительная модель отличается высоким качеством исполнения

        Преимущества

        • На верхней части корпуса располагается рукоятка для удобной транспортировки агрегата
        • 2 выносных манометра воздушного поршневого масляного компрессора Зубр Профессионал ЗКПМ-240-24-1.5 позволяют визуально контролировать давление в системе
        • В днище ресивера располагается специальный кран для простого слива образовавшегося конденсата
        • Долгий срок службы
        • Безопасная эксплуатация
        • Есть индикатор уровня масла
        • Регулятор давления для простой настройки