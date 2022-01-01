Компрессор воздушный Зубр ЗКПМ-240-24-1.5

Преимущества

На верхней части корпуса располагается рукоятка для удобной транспортировки агрегата

2 выносных манометра воздушного поршневого масляного компрессора Зубр Профессионал ЗКПМ-240-24-1.5 позволяют визуально контролировать давление в системе

В днище ресивера располагается специальный кран для простого слива образовавшегося конденсата

Долгий срок службы

Безопасная эксплуатация

Есть индикатор уровня масла

Регулятор давления для простой настройки

Воздушный поршневой масляный компрессор ЗУБР Профессионал ЗКПМ-240-24-1.5 имеет два типа выхода - штуцер "елочка" и рапид. Модель находит применение в сфере строительства, авторемонта, отделки помещений. Резиновые опоры препятствуют образованию вибраций в процессе эксплуатации. Металлические детали конструкции покрыты антикоррозийным составом, вследствие чего не подвергаются преждевременному разрушению. Производительная модель отличается высоким качеством исполнения