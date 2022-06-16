Пластиковая рулетка Лакра Toolberg 2505002 (с красящим шнуром)
Арт. Х1310235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|30
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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- Рулетка пластиковая с красящим шнуром 2505002 имеет специальный механизм для удобной смотки шнура. Концевой крючок изготовлен из нержавеющей стали. Применяется для разметки различных поверхностей при проведении отделочных работ.
Преимущества
- Корпус из прочного пластика имеет специальный механизм для удобной смотки шнура
- Применяется совместно с красящим порошком