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Пластиковая рулетка Лакра Toolberg 2505002 (с красящим шнуром)
4.5
2
190 ₽
Рулетки
    Пластиковая рулетка Лакра Toolberg 2505002 (с красящим шнуром)
    Арт. Х1310235
    4.5
    2
    Пластиковая рулетка Лакра Toolberg 2505002 (с красящим шнуром)

      Пластиковая рулетка Лакра Toolberg 2505002 (с красящим шнуром)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310235
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		30
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка пластиковая с красящим шнуром 2505002 имеет специальный механизм для удобной смотки шнура. Концевой крючок изготовлен из нержавеющей стали. Применяется для разметки различных поверхностей при проведении отделочных работ.

        Преимущества

        • Корпус из прочного пластика имеет специальный механизм для удобной смотки шнура
        • Применяется совместно с красящим порошком