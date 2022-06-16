Пластиковая рулетка Лакра Toolberg 2505002 (с красящим шнуром)

Преимущества

Корпус из прочного пластика имеет специальный механизм для удобной смотки шнура

Применяется совместно с красящим порошком

Рулетка пластиковая с красящим шнуром 2505002 имеет специальный механизм для удобной смотки шнура. Концевой крючок изготовлен из нержавеющей стали. Применяется для разметки различных поверхностей при проведении отделочных работ.