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Бензопила Partner P350S 9666991-01
4.3
28
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Partner P350S 9666991-01
    Арт. 77777X188148
    4.3
    28
    Бензопила Partner P350S 9666991-01
    Бензопила Partner P350S 9666991-01
    Бензопила Partner P350S 9666991-01
      Бензопила Partner P350S 9666991-01
      Бензопила Partner P350S 9666991-01
      Бензопила Partner P350S 9666991-01

      Бензопила Partner P350S 9666991-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188148
      4.3
      28

      Характеристики

      Производитель
      		Partner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Partner P350S 9666991-01 - это инструмент, предназначенный для небольших бытовых работ - пилка деревьев небольшого диаметра в саду, заготовка дров для камина. Укомплектована легко запускаемым бензиновым двигателем. Смазка цепи происходит автоматически.

        Преимущества

        • Автоматическая смазка цепи
        • Элементы управления расположены на рукоятке
        • Автоматическая воздушная заслонка