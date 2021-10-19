Преимущества

Автоматическая смазка цепи

Элементы управления расположены на рукоятке

Автоматическая воздушная заслонка

Бензопила Partner P350S 9666991-01 - это инструмент, предназначенный для небольших бытовых работ - пилка деревьев небольшого диаметра в саду, заготовка дров для камина. Укомплектована легко запускаемым бензиновым двигателем. Смазка цепи происходит автоматически.