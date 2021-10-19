Бензопила Partner P350S 9666991-01
Арт. 77777X188148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила Partner P350S 9666991-01 - это инструмент, предназначенный для небольших бытовых работ - пилка деревьев небольшого диаметра в саду, заготовка дров для камина. Укомплектована легко запускаемым бензиновым двигателем. Смазка цепи происходит автоматически.
Преимущества
- Автоматическая смазка цепи
- Элементы управления расположены на рукоятке
- Автоматическая воздушная заслонка