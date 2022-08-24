Бензопила Stihl MS 192 T 14 3/8 1.1мм 11372000118
Арт. X18809332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3
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Праймер
|Нет
- Пила STIHL MS 192 одна из самых легких в своем классе. Ее вес составляет всего 3,2 кг. За счет небольших размеров и массы инструментом будет удобно работать в различных пространственных положениях. Пила бензиновая STIHL MS 192 легко справляется с древесиной небольшой толщины. Она распиливает бревна, обрезает сучки на деревьях, кусты. Данный инструмент можно заказать для производства различных работ на садовом участке или для строительства. С ее помощью быстро заготавливаются дрова на зиму, укладывается деревянный пол в доме, распиливаются древесные отходы
Преимущества
- Имеет топливный бак объемом 0,27 литров, позволяющий долгое время работать на одной заправке
- Легка, мощная, эргономичная бензопила
- Качественно распиливает материалы в любых положениях
- Оснащена тормозом цепи, предотвращающим отбрасывание пилы при первом контакте зубьев с древесиной
- Для комфортной работы предусмотрена система легкого запуска
- За счет качественного исполнения имеет большой рабочий ресурс