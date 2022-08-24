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Бензопила Stihl MS 192 T 14 3/8 1.1мм 11372000118
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 192 T 14 3/8 1.1мм 11372000118
    Арт. X18809332
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 192 T 14 3/8 1.1мм 11372000118

      Бензопила Stihl MS 192 T 14 3/8 1.1мм 11372000118

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809332
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила STIHL MS 192 одна из самых легких в своем классе. Ее вес составляет всего 3,2 кг. За счет небольших размеров и массы инструментом будет удобно работать в различных пространственных положениях. Пила бензиновая STIHL MS 192 легко справляется с древесиной небольшой толщины. Она распиливает бревна, обрезает сучки на деревьях, кусты. Данный инструмент можно заказать для производства различных работ на садовом участке или для строительства. С ее помощью быстро заготавливаются дрова на зиму, укладывается деревянный пол в доме, распиливаются древесные отходы

        Преимущества

        • Имеет топливный бак объемом 0,27 литров, позволяющий долгое время работать на одной заправке
        • Легка, мощная, эргономичная бензопила
        • Качественно распиливает материалы в любых положениях
        • Оснащена тормозом цепи, предотвращающим отбрасывание пилы при первом контакте зубьев с древесиной
        • Для комфортной работы предусмотрена система легкого запуска
        • За счет качественного исполнения имеет большой рабочий ресурс