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Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
5.0
1
36 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
    Арт. Ю00000025835
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
    Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ

      Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ

      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Ю00000025835
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Цепная пила STIHL MS 211 – инструмент, без которого не обойтись в загородном доме, на дачном, фермерском и садовом участке. С ее помощью заготавливают дрова, валят молодые деревья, распиливают древесину на заготовки, удаляют сухие ветки плодовых и ягодных деревьев, ухаживают за кустарниками. Пила имеет современную и практичную конструкцию: эргономичный корпус, надежный двигатель мощностью 1600 Вт, бензобак объемом 0,47 л, прочную шину с заточенной цепью и удобную рукоятку. Инструмент оснащен праймером для подкачки топлива, имеет воздушный фильтр двигателя. Благодаря производительности мотора, инструмент развивает высокую скорость движения цепи – до 14000 оборотов в минуту. Встроенная антивибрационная система снижает уровень вибрации, исходящей от пилы. Для безопасного использования инструмент имеет тормоз цепи, который срабатывает мгновенно при нажатии на щиток впереди корпуса пилы. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить бензопилу STIHL 211 MS с доставкой в любой регион.

        Преимущества бензиновой пилы STIHL MS 211:

        • Высокая скорость оборотов;
        • Тормоз QuickStop – безопасная эксплуатация пилы;
        • Праймер карбюратора;
        • Воздушный фильтр выталкивает грязь и пыль наружу;
        • Все управляющие элементы контролируются одним рычагом;
        • Обогрев двигателя для работы в холодное время года;
        • Регулируемая автоматическая смазка цепи Ematic;
        • Бесключевой топливный бак;
        • Система быстрого натяжения цепи;
        • Зубчатый упор;
        • Антивибрационная система для удобства работы.

        Комплектация:

        • Бензопила;
        • Шина;
        • Пильная цепь;
        • Ручка запуска;
        • Защитный чехол;
        • Инструкция;
        • Упаковка.