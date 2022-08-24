Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ

Цепная пила STIHL MS 211 – инструмент, без которого не обойтись в загородном доме, на дачном, фермерском и садовом участке. С ее помощью заготавливают дрова, валят молодые деревья, распиливают древесину на заготовки, удаляют сухие ветки плодовых и ягодных деревьев, ухаживают за кустарниками. Пила имеет современную и практичную конструкцию: эргономичный корпус, надежный двигатель мощностью 1600 Вт, бензобак объемом 0,47 л, прочную шину с заточенной цепью и удобную рукоятку. Инструмент оснащен праймером для подкачки топлива, имеет воздушный фильтр двигателя. Благодаря производительности мотора, инструмент развивает высокую скорость движения цепи – до 14000 оборотов в минуту. Встроенная антивибрационная система снижает уровень вибрации, исходящей от пилы. Для безопасного использования инструмент имеет тормоз цепи, который срабатывает мгновенно при нажатии на щиток впереди корпуса пилы. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить бензопилу STIHL 211 MS с доставкой в любой регион.

Преимущества бензиновой пилы STIHL MS 211:

Высокая скорость оборотов;

Тормоз QuickStop – безопасная эксплуатация пилы;

Праймер карбюратора;

Воздушный фильтр выталкивает грязь и пыль наружу;

Все управляющие элементы контролируются одним рычагом;

Обогрев двигателя для работы в холодное время года;

Регулируемая автоматическая смазка цепи Ematic;

Бесключевой топливный бак;

Система быстрого натяжения цепи;

Зубчатый упор;

Антивибрационная система для удобства работы.

Комплектация: