Бензопила Stihl MS 211 С-ВЕ, шина R 35 см, цепь 63РМ
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Да
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Цепная пила STIHL MS 211 – инструмент, без которого не обойтись в загородном доме, на дачном, фермерском и садовом участке. С ее помощью заготавливают дрова, валят молодые деревья, распиливают древесину на заготовки, удаляют сухие ветки плодовых и ягодных деревьев, ухаживают за кустарниками. Пила имеет современную и практичную конструкцию: эргономичный корпус, надежный двигатель мощностью 1600 Вт, бензобак объемом 0,47 л, прочную шину с заточенной цепью и удобную рукоятку. Инструмент оснащен праймером для подкачки топлива, имеет воздушный фильтр двигателя. Благодаря производительности мотора, инструмент развивает высокую скорость движения цепи – до 14000 оборотов в минуту. Встроенная антивибрационная система снижает уровень вибрации, исходящей от пилы. Для безопасного использования инструмент имеет тормоз цепи, который срабатывает мгновенно при нажатии на щиток впереди корпуса пилы. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить бензопилу STIHL 211 MS с доставкой в любой регион.
Преимущества бензиновой пилы STIHL MS 211:
- Высокая скорость оборотов;
- Тормоз QuickStop – безопасная эксплуатация пилы;
- Праймер карбюратора;
- Воздушный фильтр выталкивает грязь и пыль наружу;
- Все управляющие элементы контролируются одним рычагом;
- Обогрев двигателя для работы в холодное время года;
- Регулируемая автоматическая смазка цепи Ematic;
- Бесключевой топливный бак;
- Система быстрого натяжения цепи;
- Зубчатый упор;
- Антивибрационная система для удобства работы.
Комплектация:
- Бензопила;
- Шина;
- Пильная цепь;
- Ручка запуска;
- Защитный чехол;
- Инструкция;
- Упаковка.