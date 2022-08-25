Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8" 1,1мм + кожух new 11372000114

Самая легкая бензопила STIHL MS 192 T предназначена для работ по уходу за деревьями. Применяется пила преимущественно для обрезки веток на высоте и прореживания крон. Очень высокая точность среза. Отличная удельная масса на единицу мощности.Бензиновая пила Stihl MS 192 T оснащена компактным, и вместе с тем достаточно мощным двигателем - 1,8 л.с. Для максимально простого запуска пилы в зимнее время или после долгого простоя предусмотрен топливный насос (праймер). С помощью ручного топливного насоса можно вручную, нажатием пальца подать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков. Запуск бензопилы осуществляется без отдачи благодаря микропроцессорной системе зажигания, оптимальная эргономика. Для обеспечения постоянства рабочей смеси модель Stihl MS 192 T оснащена компенсатором.Бензопила Stihl MS 192 T оборудована боковым устройством натяжения цепи. Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора. Крышки топливного и масляного баков для дозаправки можно открыть или закрыть без помощи специальных инструментов. Безопасно работать пилой продолжительное время помогает антивибрационная система. Система существенно сокращает уровень колебаний на рукоятке пилы. Система смазки цепи Ematic: особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50%.