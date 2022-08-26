Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001
Арт. X188192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Праймер
|Нет
- Пила STIHL MS192 — это легкий (3,1 кг) и эргономичный инструмент, разработанный для различных садовых работ. С ее помощью можно выполнять прореживание, обрезку деревьев и кустарников. Бензиновая пила STIHL MS192 оснащена режущей гарнитурой с маленькой вершиной шины. За счет такой формы можно производить разнообразный спектр работ по уходу за садами, а также точно выполнять резы небольших радиусов. Все элементы управления расположены на одном рычаге. Имеется автоматический тормоз пильной цепи.
Преимущества
- Оснащена высокоэффективной антивибрационной системой
- Легко запускается в работу благодаря наличию праймера (топливоподкачивающего насоса)
- Предусмотрена удобная система заправки топливом
- Автоматическая смазка цепи продлевает срок ее службы
- Не нуждается в частом обслуживании
- Топливный бак вместимостью 0,29 литров позволяет долго работать на одной заправке
- За счет усовершенствованного двигателя уменьшен вредный выхлоп
- Имеет большой рабочий ресурс