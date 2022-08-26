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Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001
4.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001
    Арт. X188192
    4.0
    1
    Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001
    Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001
      Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001
      Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001

      Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188192
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила STIHL MS192 — это легкий (3,1 кг) и эргономичный инструмент, разработанный для различных садовых работ. С ее помощью можно выполнять прореживание, обрезку деревьев и кустарников. Бензиновая пила STIHL MS192 оснащена режущей гарнитурой с маленькой вершиной шины. За счет такой формы можно производить разнообразный спектр работ по уходу за садами, а также точно выполнять резы небольших радиусов. Все элементы управления расположены на одном рычаге. Имеется автоматический тормоз пильной цепи.

        Преимущества

        • Оснащена высокоэффективной антивибрационной системой
        • Легко запускается в работу благодаря наличию праймера (топливоподкачивающего насоса)
        • Предусмотрена удобная система заправки топливом
        • Автоматическая смазка цепи продлевает срок ее службы
        • Не нуждается в частом обслуживании
        • Топливный бак вместимостью 0,29 литров позволяет долго работать на одной заправке
        • За счет усовершенствованного двигателя уменьшен вредный выхлоп
        • Имеет большой рабочий ресурс