Бензопила Stihl MS192 T 12" 3/8 1,1мм 11372000001

Преимущества

Оснащена высокоэффективной антивибрационной системой

Легко запускается в работу благодаря наличию праймера (топливоподкачивающего насоса)

Предусмотрена удобная система заправки топливом

Автоматическая смазка цепи продлевает срок ее службы

Не нуждается в частом обслуживании

Топливный бак вместимостью 0,29 литров позволяет долго работать на одной заправке

За счет усовершенствованного двигателя уменьшен вредный выхлоп

Имеет большой рабочий ресурс

Пила STIHL MS192 — это легкий (3,1 кг) и эргономичный инструмент, разработанный для различных садовых работ. С ее помощью можно выполнять прореживание, обрезку деревьев и кустарников. Бензиновая пила STIHL MS192 оснащена режущей гарнитурой с маленькой вершиной шины. За счет такой формы можно производить разнообразный спектр работ по уходу за садами, а также точно выполнять резы небольших радиусов. Все элементы управления расположены на одном рычаге. Имеется автоматический тормоз пильной цепи.