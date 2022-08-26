Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371
Арт. О00000037200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила STIHL MS 194 С-Е 11372000371 - агрегат для распила и обрезания ветвей деревьев. Оснащена 2-х тактным бензиновым двигателем с высоким крутящим моментом, низким уровнем выхлопов и экономичным расходом топлива. Антивибрационная система снижает негативное воздействие вибраций для комфорта при продолжительной работе. Система облегченного запуска ErgoStart позволяет увеличить скорость запуска и уменьшить прикладываемые усилия.
Преимущества
- Экономичный двигатель STIHL 2-MIX с канальной технологией «1 в 4» отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов
- Боковое натяжение цепи исключает контакт пользователя с острой цепью
- Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла
- Компенсатор позволяет увеличить интервал между чистками воздушного фильтра
- Нетеряемые гайки - при замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звёздочки больше не могут быть потеряны
- Система смазки цепи Ematic позволяет сократить расход масла на 50%
- Четырёхканальная технология STIHL позволяет сократить расход топлива и увеличить крутящий момент