Преимущества

Экономичный двигатель STIHL 2-MIX с канальной технологией «1 в 4» отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов

Боковое натяжение цепи исключает контакт пользователя с острой цепью

Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла

Компенсатор позволяет увеличить интервал между чистками воздушного фильтра

Нетеряемые гайки - при замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звёздочки больше не могут быть потеряны

Система смазки цепи Ematic позволяет сократить расход масла на 50%

Четырёхканальная технология STIHL позволяет сократить расход топлива и увеличить крутящий момент

Бензопила STIHL MS 194 С-Е 11372000371 - агрегат для распила и обрезания ветвей деревьев. Оснащена 2-х тактным бензиновым двигателем с высоким крутящим моментом, низким уровнем выхлопов и экономичным расходом топлива. Антивибрационная система снижает негативное воздействие вибраций для комфорта при продолжительной работе. Система облегченного запуска ErgoStart позволяет увеличить скорость запуска и уменьшить прикладываемые усилия.