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Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371
5.0
1
41 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371
    Арт. О00000037200
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371
    Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371
      Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371
      Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371

      Бензопила Stihl MS 194 С-Е 11372000371

      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000037200
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила STIHL MS 194 С-Е 11372000371 - агрегат для распила и обрезания ветвей деревьев. Оснащена 2-х тактным бензиновым двигателем с высоким крутящим моментом, низким уровнем выхлопов и экономичным расходом топлива. Антивибрационная система снижает негативное воздействие вибраций для комфорта при продолжительной работе. Система облегченного запуска ErgoStart позволяет увеличить скорость запуска и уменьшить прикладываемые усилия.

        Преимущества

        • Экономичный двигатель STIHL 2-MIX с канальной технологией «1 в 4» отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов
        • Боковое натяжение цепи исключает контакт пользователя с острой цепью
        • Запатентованные нетеряемые крышки баков для топливной смеси и цепного масла
        • Компенсатор позволяет увеличить интервал между чистками воздушного фильтра
        • Нетеряемые гайки - при замене режущей гарнитуры гайки на крышке цепной звёздочки больше не могут быть потеряны
        • Система смазки цепи Ematic позволяет сократить расход масла на 50%
        • Четырёхканальная технология STIHL позволяет сократить расход топлива и увеличить крутящий момент