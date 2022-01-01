Преимущества

Надежный редуктор опрокидывания смесительного барабана

Высокое качество сборки

Усиленная рама с ребрами жесткости

Высокая мобильность

Защита от перегрева и скачков напряжения

Долгий срок службы

Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706 применяется для замешивания бетонных и других строительных растворов. Модель оснащается мощным электродвигателем, который защищается кожухом от механических повреждений. Объем готовой смеси составляет 150 литров. Венец, шестеренка и шкив изготавливаются из высокопрочного чугуна, что гарантирует долгий срок эксплуатации установки. Двигатель оборудования защищен от прегрева (есть тепловой датчик). Редуктора нет