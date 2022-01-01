Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
Арт. X1350215309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|1350x740x1310
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706 применяется для замешивания бетонных и других строительных растворов. Модель оснащается мощным электродвигателем, который защищается кожухом от механических повреждений. Объем готовой смеси составляет 150 литров. Венец, шестеренка и шкив изготавливаются из высокопрочного чугуна, что гарантирует долгий срок эксплуатации установки. Двигатель оборудования защищен от прегрева (есть тепловой датчик). Редуктора нет
Преимущества
- Надежный редуктор опрокидывания смесительного барабана
- Высокое качество сборки
- Усиленная рама с ребрами жесткости
- Высокая мобильность
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Долгий срок службы