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Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
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Бетономешалки
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
    Арт. X1350215309
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
    Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706
      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706

      Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350215309

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		1350x740x1310
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Zitrek ZBR 250/220V 024-0706 применяется для замешивания бетонных и других строительных растворов. Модель оснащается мощным электродвигателем, который защищается кожухом от механических повреждений. Объем готовой смеси составляет 150 литров. Венец, шестеренка и шкив изготавливаются из высокопрочного чугуна, что гарантирует долгий срок эксплуатации установки. Двигатель оборудования защищен от прегрева (есть тепловой датчик). Редуктора нет

        Преимущества

        • Надежный редуктор опрокидывания смесительного барабана
        • Высокое качество сборки
        • Усиленная рама с ребрами жесткости
        • Высокая мобильность
        • Защита от перегрева и скачков напряжения
        • Долгий срок службы