Активная пена Grass Active Foam Pink 113123, 24 кг

Концентрированное моющее средство для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Эффективно удаляет дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Легко смывается. Перед нанесением средство необходимо разбавить с водой из расчета 1:5-1:10 (90-170г) в пенокомплект (1л) или 1:60-1:120 (8-17 г/л) для пеногенератора (25,50,100 л), в зависимости от степени загрязнения. При необходимости сбить верхний слой грязи. Остудить кузов автомобиля, после чего нанести разбавленный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 мин. не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (15-20 см) снизу вверх.

