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Активная пена Grass Active Foam Pink 113123, 24 кг
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Пена для бесконтактной мойки
    Активная пена Grass Active Foam Pink 113123, 24 кг
    Арт. X131506181
    Активная пена Grass Active Foam Pink 113123, 24 кг

      Активная пена Grass Active Foam Pink 113123, 24 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506181

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		24
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Концентрированное моющее средство для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта. Эффективно удаляет дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Легко смывается. Перед нанесением средство необходимо разбавить с водой из расчета 1:5-1:10 (90-170г) в пенокомплект (1л) или 1:60-1:120 (8-17 г/л) для пеногенератора (25,50,100 л), в зависимости от степени загрязнения. При необходимости сбить верхний слой грязи. Остудить кузов автомобиля, после чего нанести разбавленный состав снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 мин. не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (15-20 см) снизу вверх.