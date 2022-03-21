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Активная пена Grass Active Foam Pink 800024 (23 кг)
5.0
2
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Пена для бесконтактной мойки
    Активная пена Grass Active Foam Pink 800024 (23 кг)
    Арт. X131506187
    5.0
    2
    Активная пена Grass Active Foam Pink 800024 (23 кг)

      Активная пена Grass Active Foam Pink 800024 (23 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506187
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		23
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Активная пена Grass Active Foam Pink 800024 (23 кг) - является концентрированным слабощелочным средством и предназначено для бесконтактной мойки любого автотранспорта. Активная пена без труда справляется с дорожной грязью, пылью, маслом, следами от насекомых. Автошампунь придает блеск и безвреден для лакокрасочных поверхностей.

        Состав: вода, неионогенные, анионные, амфотерные поверхностно-активные вещества, гидроксид натрия, активные добавки, смесь комплексообразователей, краситель. 