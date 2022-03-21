Активная пена Grass Active Foam Pink 800024 (23 кг) - является концентрированным слабощелочным средством и предназначено для бесконтактной мойки любого автотранспорта. Активная пена без труда справляется с дорожной грязью, пылью, маслом, следами от насекомых. Автошампунь придает блеск и безвреден для лакокрасочных поверхностей.

Состав: вода, неионогенные, анионные, амфотерные поверхностно-активные вещества, гидроксид натрия, активные добавки, смесь комплексообразователей, краситель.