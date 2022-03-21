Состав - вода очищенная, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, умягчитель воды, гидроксид натрия, ингибитор коррозии, краситель.

Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг) - щелочное средство (pH 12) для очищения поверхности кузова с помощью мойки высокого давления. Удаляет любые загрязнения от масла до следов насекомых. Применение не вызывает разрушения цветных металлов. Пена легко смывается с поверхности.