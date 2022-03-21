Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг)
Арт. X131506196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|5.8
- Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг) - щелочное средство (pH 12) для очищения поверхности кузова с помощью мойки высокого давления. Удаляет любые загрязнения от масла до следов насекомых. Применение не вызывает разрушения цветных металлов. Пена легко смывается с поверхности.
- Состав - вода очищенная, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, умягчитель воды, гидроксид натрия, ингибитор коррозии, краситель.