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Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг)
5.0
2
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Пена для бесконтактной мойки
    Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг)
    Арт. X131506196
    5.0
    2
    Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг)

      Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		5.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Активная пена Grass Active Foam Soft 700205 (5.8 кг) - щелочное средство (pH 12) для очищения поверхности кузова с помощью мойки высокого давления. Удаляет любые загрязнения от масла до следов насекомых. Применение не вызывает разрушения цветных металлов. Пена легко смывается с поверхности.
        • Состав - вода очищенная, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, умягчитель воды, гидроксид натрия, ингибитор коррозии, краситель.