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Бокорезы GROSS 17575 усиленные 215мм
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Бокорезы
    Бокорезы GROSS 17575 усиленные 215мм
    Арт. Х130710389
    Бокорезы GROSS 17575 усиленные 215мм

      Бокорезы GROSS 17575 усиленные 215мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130710389

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Функция "антистатик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Усиленные бокорезы 215мм, трехкомпонентные рукоятки GROSS 17575 - удобный и долговечный в работе ручной инструмент для перерезания проволоки, проводов и кабеля. Режущие кромки остро заточены и дополнительно закалены для большей твердости. Изделие имеет прочную и надежную конструкцию благодаря дополнительным ребрам жесткости. Не боится коррозии.

        Преимущества

        • Немецкое качество усиленных бокорезов 215мм, трехкомпонентные рукоятки GROSS 17575;
        • Режущие кромки бокорезов закалены индукционными токами и имеют твердость 62 HRC;
        • Смещение шарнира к режущим кромкам и оптимальное передаточное соотношение рычагов увеличивает эффективность реза на 50%;
        • Дополнительные ребра на внутренних частях шарнира позволяют удерживать кабель ПВХ при разрезании;
        • Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины;
        • Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе;
        • Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента;
        • Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной;
        • Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие "титан-финиш";
        • Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак.