Бокорезы GROSS 17575 усиленные 215мм
Арт. Х130710389
Характеристики
|
Производитель
|
Диэлектрическое покрытие
|Нет
|
Функция "антистатик"
|Нет
- Усиленные бокорезы 215мм, трехкомпонентные рукоятки GROSS 17575 - удобный и долговечный в работе ручной инструмент для перерезания проволоки, проводов и кабеля. Режущие кромки остро заточены и дополнительно закалены для большей твердости. Изделие имеет прочную и надежную конструкцию благодаря дополнительным ребрам жесткости. Не боится коррозии.
Преимущества
- Немецкое качество усиленных бокорезов 215мм, трехкомпонентные рукоятки GROSS 17575;
- Режущие кромки бокорезов закалены индукционными токами и имеют твердость 62 HRC;
- Смещение шарнира к режущим кромкам и оптимальное передаточное соотношение рычагов увеличивает эффективность реза на 50%;
- Дополнительные ребра на внутренних частях шарнира позволяют удерживать кабель ПВХ при разрезании;
- Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины;
- Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе;
- Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента;
- Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной;
- Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие "титан-финиш";
- Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак.