Преимущества

Немецкое качество усиленных бокорезов 215мм, трехкомпонентные рукоятки GROSS 17575;

Режущие кромки бокорезов закалены индукционными токами и имеют твердость 62 HRC;

Смещение шарнира к режущим кромкам и оптимальное передаточное соотношение рычагов увеличивает эффективность реза на 50%;

Дополнительные ребра на внутренних частях шарнира позволяют удерживать кабель ПВХ при разрезании;

Трехкомпонентные рукоятки выполнены из сочетания пластика и резины;

Эргономичная форма рукояток позволяет придать руке оптимальное положение, что снижает усталость и травматизм при длительной работе;

Нижняя часть рукояток оснащена дополнительными упорами, на которые можно установить пружину для авторазжима или скобу с подвесом, что расширит функции инструмента;

Ребра жесткости на внешних металлических частях инструмента делают конструкцию более прочной;

Инструмент имеет специальное антикоррозийное покрытие "титан-финиш";

Все изделия данной серии имеют 5-летнюю гарантию на заводской брак.

Усиленные бокорезы 215мм, трехкомпонентные рукоятки GROSS 17575 - удобный и долговечный в работе ручной инструмент для перерезания проволоки, проводов и кабеля. Режущие кромки остро заточены и дополнительно закалены для большей твердости. Изделие имеет прочную и надежную конструкцию благодаря дополнительным ребрам жесткости. Не боится коррозии.