Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм
Арт. jet_987
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|26
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Высота, мм
|82
- Цанговый патрон JET МК-3 является одним из элементов рабочей оснастки, используемой в работе на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемом компанией JET. Оснастка применяется на моделях станков JUM-X2, JMD-15, JMD-18 и JMD-18PF и предназначена для установки цанг типа ER40.
Преимущества
- Набор состоит из 8 переходных цанг различных диаметров в диапазоне 3-26 мм, рассчитанных на выполнение фрезерно-сверлильных работ при сложных режимах обработки
- Патрон устанавливается в шпиндель станка
- Посадочный конус приспособления Морзе 3
- В комплект входит прижимный ключ
- Поставляется в пластиковом кейсе