Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм

Преимущества

Набор состоит из 8 переходных цанг различных диаметров в диапазоне 3-26 мм, рассчитанных на выполнение фрезерно-сверлильных работ при сложных режимах обработки

Патрон устанавливается в шпиндель станка

Посадочный конус приспособления Морзе 3

В комплект входит прижимный ключ

Поставляется в пластиковом кейсе

Цанговый патрон JET МК-3 является одним из элементов рабочей оснастки, используемой в работе на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемом компанией JET. Оснастка применяется на моделях станков JUM-X2, JMD-15, JMD-18 и JMD-18PF и предназначена для установки цанг типа ER40.