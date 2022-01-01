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Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм
    Арт. jet_987
    Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм
    Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм
      Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм
      Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм

      Цанговый патрон Jet МК3/ER40 с набором из 8 цанг 3-26 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_987

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		26
      Высота, мм
      		82
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон JET МК-3 является одним из элементов рабочей оснастки, используемой в работе на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемом компанией JET. Оснастка применяется на моделях станков JUM-X2, JMD-15, JMD-18 и JMD-18PF и предназначена для установки цанг типа ER40.

        Преимущества

        • Набор состоит из 8 переходных цанг различных диаметров в диапазоне 3-26 мм, рассчитанных на выполнение фрезерно-сверлильных работ при сложных режимах обработки
        • Патрон устанавливается в шпиндель станка
        • Посадочный конус приспособления Морзе 3
        • В комплект входит прижимный ключ
        • Поставляется в пластиковом кейсе