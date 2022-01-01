Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)

Преимущества

Приспособление предназначено для установки цанг типа ER32 и имеет посадку на конус ISO 40, которым обладает шпиндель станка

В дополнение к цанговому патрону идет набор из 11 переходных цанг диаметров 3-20 мм, специально рассчитанные на высокие нагрузки и зажимный ключ

Поставляется в кейсе

Патрон шпинделя Jet с переходными параметрами ISO 40/ER32, набор из 11 цанг марки ER32, представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемым компанией JET. Цанговый патрон рассчитан для использования на моделях станков JMD-939GH, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO и JMC-1448GH.