Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
Арт. jet_948
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|20
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Высота, мм
|85
- Патрон шпинделя Jet с переходными параметрами ISO 40/ER32, набор из 11 цанг марки ER32, представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемым компанией JET. Цанговый патрон рассчитан для использования на моделях станков JMD-939GH, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO и JMC-1448GH.
Преимущества
- Приспособление предназначено для установки цанг типа ER32 и имеет посадку на конус ISO 40, которым обладает шпиндель станка
- В дополнение к цанговому патрону идет набор из 11 переходных цанг диаметров 3-20 мм, специально рассчитанные на высокие нагрузки и зажимный ключ
- Поставляется в кейсе