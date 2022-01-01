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Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
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Патроны для токарных станков
    Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
    Арт. jet_948
    Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
    Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
      Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
      Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)

      Оправка шпинделя Jet ISO40/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_948

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		20
      Высота, мм
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон шпинделя Jet с переходными параметрами ISO 40/ER32, набор из 11 цанг марки ER32, представляет собой элемент основной оснастки фрезерно-сверлильного оборудования, выпускаемым компанией JET. Цанговый патрон рассчитан для использования на моделях станков JMD-939GH, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO и JMC-1448GH.

        Преимущества

        • Приспособление предназначено для установки цанг типа ER32 и имеет посадку на конус ISO 40, которым обладает шпиндель станка
        • В дополнение к цанговому патрону идет набор из 11 переходных цанг диаметров 3-20 мм, специально рассчитанные на высокие нагрузки и зажимный ключ
        • Поставляется в кейсе