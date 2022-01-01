Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
Арт. jet_952
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|20
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Высота, мм
|90
- Цанговый патрон JET с переходными параметрами ISO40/ER32 является элементом основной оснастки, используемой для работы на фрезерно-сверлильных станках, модели JMD-939GH, JVM-836TS, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO и JMC-1448GH. Станочное оборудование этого типа имеет шпиндель с конусом ISO 40, рассчитанного на выполнение работ в сложных режимах.
Преимущества
- В дополнение к патрону идет набор из 12 цанг марки ER32 различного диаметра в диапазоне 3-20 мм
- Цанги предназначены для жесткой фиксации сверлильного и режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью
- Патрон устанавливается в шпиндель на конус ISO 40
- Поставляется в кейсе