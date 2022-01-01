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Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
    Арт. jet_952
    Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
    Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
      Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм
      Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм

      Цанговый патрон Jet ISO40/ER32 с набором из 12 цанг 3-20 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_952

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		20
      Высота, мм
      		90
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон JET с переходными параметрами ISO40/ER32 является элементом основной оснастки, используемой для работы на фрезерно-сверлильных станках, модели JMD-939GH, JVM-836TS, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO и JMC-1448GH. Станочное оборудование этого типа имеет шпиндель с конусом ISO 40, рассчитанного на выполнение работ в сложных режимах.

        Преимущества

        • В дополнение к патрону идет набор из 12 цанг марки ER32 различного диаметра в диапазоне 3-20 мм
        • Цанги предназначены для жесткой фиксации сверлильного и режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью
        • Патрон устанавливается в шпиндель на конус ISO 40
        • Поставляется в кейсе