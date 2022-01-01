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Оправка шпинделя Jet ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
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Патроны для токарных станков
    Оправка шпинделя Jet ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
    Арт. jet_938
    Оправка шпинделя Jet ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)

      Оправка шпинделя Jet ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_938

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		20
      Вес, кг
      		3.49
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон шпинделя Jet является элементом основной оснастки с переходными параметрами, которая используется на фрезерном станке модели JVM-836TS, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на установку и фиксацию цанг типа ER32, набор которых идет в комплекте с патроном. Патрон рассчитан на работу с инструментами в сложных режимах обработки на фрезерном станке, шпиндель которого имеет конус ISO 30.

        Преимущества

        • Комплект цанг состоит из 11 приспособлений, предназначенных на установку сверл и режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью
        • В комплекте с патроном и набором цанг идет зажимный ключ и зажимный болт, с помощью которых обеспечивается жесткая фиксация инструмента