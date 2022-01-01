Оправка шпинделя Jet ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)
Арт. jet_938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|20
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Вес, кг
|3.49
- Патрон шпинделя Jet является элементом основной оснастки с переходными параметрами, которая используется на фрезерном станке модели JVM-836TS, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на установку и фиксацию цанг типа ER32, набор которых идет в комплекте с патроном. Патрон рассчитан на работу с инструментами в сложных режимах обработки на фрезерном станке, шпиндель которого имеет конус ISO 30.
Преимущества
- Комплект цанг состоит из 11 приспособлений, предназначенных на установку сверл и режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью
- В комплекте с патроном и набором цанг идет зажимный ключ и зажимный болт, с помощью которых обеспечивается жесткая фиксация инструмента