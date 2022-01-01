Оправка шпинделя Jet ISO30/ER32 цанговый патрон + комплект 11 цанг (3-20 мм)

Преимущества

Комплект цанг состоит из 11 приспособлений, предназначенных на установку сверл и режущего инструмента с цилиндрической хвостовой частью

В комплекте с патроном и набором цанг идет зажимный ключ и зажимный болт, с помощью которых обеспечивается жесткая фиксация инструмента

Патрон шпинделя Jet является элементом основной оснастки с переходными параметрами, которая используется на фрезерном станке модели JVM-836TS, выпускаемым компанией JET. Приспособление рассчитано на установку и фиксацию цанг типа ER32, набор которых идет в комплекте с патроном. Патрон рассчитан на работу с инструментами в сложных режимах обработки на фрезерном станке, шпиндель которого имеет конус ISO 30.