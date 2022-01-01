Цанговый патрон Jet 50000191 (для GHB-1330; GHB-1340A; GH-1440W)

Преимущества

Применяемые для зажима деталей цанги С5 предназначены для работы с деталями, уже имеющие обработанную поверхность

Равномерное зажимное действие цангового патрона обеспечивается поворот ключа

Патрон устанавливается на заднюю бабку станка

Цанговый патрон Jet 50000191 представляет собой вариант сменной оснастки, специально используемой на токарном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка применяется на токарно-винторезных станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V, а так же для работы на оборудовании модельного ряда серий ZK, ZX и ZH. Приспособление рассчитано для закрепления цанг с размерами 3-25 мм и последующей обработки деталей маленьких размеров.