Цанговый патрон Jet 50000191 (для GHB-1330; GHB-1340A; GH-1440W)
Арт. jet_813
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|25
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Высота, мм
|200
- Цанговый патрон Jet 50000191 представляет собой вариант сменной оснастки, специально используемой на токарном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка применяется на токарно-винторезных станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V, а так же для работы на оборудовании модельного ряда серий ZK, ZX и ZH. Приспособление рассчитано для закрепления цанг с размерами 3-25 мм и последующей обработки деталей маленьких размеров.
Преимущества
- Применяемые для зажима деталей цанги С5 предназначены для работы с деталями, уже имеющие обработанную поверхность
- Равномерное зажимное действие цангового патрона обеспечивается поворот ключа
- Патрон устанавливается на заднюю бабку станка