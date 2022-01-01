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Цанговый патрон Jet 50000191 (для GHB-1330; GHB-1340A; GH-1440W)
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet 50000191 (для GHB-1330; GHB-1340A; GH-1440W)
    Арт. jet_813
    Цанговый патрон Jet 50000191 (для GHB-1330; GHB-1340A; GH-1440W)

      Цанговый патрон Jet 50000191 (для GHB-1330; GHB-1340A; GH-1440W)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_813

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		25
      Высота, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон Jet 50000191 представляет собой вариант сменной оснастки, специально используемой на токарном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Оснастка применяется на токарно-винторезных станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, RML-1440 и RML-1440V, а так же для работы на оборудовании модельного ряда серий ZK, ZX и ZH. Приспособление рассчитано для закрепления цанг с размерами 3-25 мм и последующей обработки деталей маленьких размеров.

        Преимущества

        • Применяемые для зажима деталей цанги С5 предназначены для работы с деталями, уже имеющие обработанную поверхность
        • Равномерное зажимное действие цангового патрона обеспечивается поворот ключа
        • Патрон устанавливается на заднюю бабку станка