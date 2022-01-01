Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)
Арт. jet_849
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Польша
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Высота, мм
|250
|
Ширина, мм
|250
- Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С представляет собой сменную оснастку для высокоточной металлообработки на токарном оборудовании, производимым фирмой JET. Патрон рассчитан на работу с цангами 5С. Цанги разработаны для установки специального режущего и шлифовального инструмента.
Преимущества
- Патрон устанавливается на токарные станки BD-920G и BD-11W, обеспечивая выполнение высокоточных токарных работ
- В результате установки патрона на шпиндель, с помощью радиальных винтов достигается высокая точность установки заготовок, в соответствии с осью вращения шпинделя
- Изготовлен из качественной легированной стали