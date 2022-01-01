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Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)
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Патроны для токарных станков
    Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)
    Арт. jet_849
    Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)
    Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)
      Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)
      Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)

      Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_849

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Швейцария
      Высота, мм
      		250
      Ширина, мм
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С представляет собой сменную оснастку для высокоточной металлообработки на токарном оборудовании, производимым фирмой JET. Патрон рассчитан на работу с цангами 5С. Цанги разработаны для установки специального режущего и шлифовального инструмента.

        Преимущества

        • Патрон устанавливается на токарные станки BD-920G и BD-11W, обеспечивая выполнение высокоточных токарных работ
        • В результате установки патрона на шпиндель, с помощью радиальных винтов достигается высокая точность установки заготовок, в соответствии с осью вращения шпинделя
        • Изготовлен из качественной легированной стали