Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С (для BD-11W)

Преимущества

Патрон устанавливается на токарные станки BD-920G и BD-11W, обеспечивая выполнение высокоточных токарных работ

В результате установки патрона на шпиндель, с помощью радиальных винтов достигается высокая точность установки заготовок, в соответствии с осью вращения шпинделя

Изготовлен из качественной легированной стали

Цанговый патрон Jet Bison для цанг 5С представляет собой сменную оснастку для высокоточной металлообработки на токарном оборудовании, производимым фирмой JET. Патрон рассчитан на работу с цангами 5С. Цанги разработаны для установки специального режущего и шлифовального инструмента.